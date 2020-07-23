ФБР заявляет, что исследовательница из КНР, которую американские власти разыскивают по обвинениям в мошенничестве при получении визы, получила убежище в китайском консульстве в Сан-Франциско, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы суда.

Как говорится в документах, представленных по другому делу, Тан Цзюань получила неиммиграционную визу США осенью прошлого года для проведения исследования в Калифорнийском университете в Дейвисе. Через некоторое время агенты ФБР обнаружили в интернете фотографии женщины в военной форме. С ней провели допрос, в ходе которого она заявила, что никогда не служила в армии и не была членом Коммунистической партии Китая.

«Согласно оценкам ФБР, в какой-то момент после обыска и допроса 20 июня Тан Цзюань направилась в китайское консульство в Сан-Франциско, где, по оценкам ФБР, и остается», – говорится в заявлении прокуратуры США, представленном в суде.

Прокуратура полагает, что «как показывает дело Тан Цзюань, китайское консульство в Сан-Франциско, предположительно, предлагает убежище представителям Народно-освободительной армии Китая, которые стремятся уйти от преследования в США». Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне пока не ответил на запрос о комментарии.

Ранее МИД КНР сообщил, что США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в городе Хьюстон. Как заявил официальный представить ведомства Ван Вэньбинь, Китай обязательно даст необходимый и обоснованный ответ на это требование. При этом, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ сообщениях, что в генконсульстве в Хьюстоне был пожар, так как сотрудники дипмиссии сжигали секретные документы, Ван Вэньбинь заявил, что «генконсульство в Хьюстоне функционирует нормально».

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США вслед за генконсульством в Хьюстоне.