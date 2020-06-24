Федеральное бюро расследований США оперативно провело разбирательство по поводу резонансного инцидента на этапе гонок серийных автомобилей (NASCAR) в Алабаме, где в гараже темнокожего гонщика Даррелла Уоллеса появилась висельная петля.

Оценив все имеющиеся факты и улики, ФБР не стало открывать дело по факту неприятной находки, поднявшей очередную волну гнева среди поборников прав темнокожего населения соединенных штатов.

Следствие установило, что петля в боксах находилась еще с октября 2019 года и использовалась для поднятия ворот гаража. При этом подчеркивается, что на тот момент никто не мог знать, что Уоллас займет именно эти боксы летом 2020 года, сообщает пресс-служба NASCAR.

Went back and took a look at my camera roll on my phone and screenshot this from video … rope on the left: pic.twitter.com/Od1Z4aKaxi — Bob Pockrass (@bobpockrass) June 23, 2020

Расследование инцидента инициировало «оскорбленное отвратительным поступком» руководство NASCAR, полное решимости определить ответственных за это лиц и отлучить их от автоспорта.

Сам гонщик тогда заявил, что этот отвратительный акт ненависти служит болезненным напоминанием о том, как далеко обществу предстоит пройти, чтобы проявить настойчивость в борьбе с расизмом.

26-летний Даррелл Уоллес является единственным афроамериканским гонщиком в трех дивизионах NASCAR. Он активно выступает против насилия в отношении чернокожего населения после резонансной гибели от рук полиции Джорджа Флойда, вызвавшей волну протестов и беспорядков в США.

Уоллес добился запрещения на соревнованиях NASCAR флага конфедератов — боевого знамени армии Северной Вирджинии во время Гражданской войны в США, которое для многих является символом американского рабовладельческого Юга. В Алабаме это вызвало волну протестов и призывы лишить NASCAR финансирования.