Федеральное бюро расследований (ФБР) в курсе инцидента со взломом аккаунтов в Twitter ряда известных людей и компаний, сообщает в четверг телеканал ABC11.

«Мы в курсе сегодняшнего происшествия с безопасностью, затронувшего несколько аккаунтов Twitter, принадлежащих известным людям. Судя по всему, учетные записи были взломаны для осуществления мошенничества с криптовалютой. Мы рекомендуем общественности не вестись на этот подлог и не отправлять криптовалюту или деньги применительно к этому происшествию», — цитирует телеканал заявление офиса ФБР в Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что в аккаунтах в Twitter ряда знаменитостей и компаний появились однотипные объявления с небольшими вариациями. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.