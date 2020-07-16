Федеральное бюро расследований США (ФБР) приступило к расследованию взлома ряда учетных записей известных людей и компаний в социальной сети Twitter, сообщили Mpravda.com в четверг в отделении бюро в Сан-Франциско.

«ФБР расследует происшествие, затронувшее несколько аккаунтов Twitter, принадлежащих известным личностям, и которое произошло 15 июля 2020 года. В этот раз аккаунты, судя по всему, были взломаны с целью совершить мошенничество с криптовалютой», — сказал собеседник агентства.

Он отказался сообщить что-либо еще, порекомендовав пользователям не поддаваться на подобные уловки и не переводить средства мошенникам.

В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.