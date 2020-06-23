ФБР провело расследование эпизода с висельной петлей в гараже темнокожего пилота Национальной Ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Буббы Уоллеса и считает, что федеральное преступление совершено не было, сообщает Рейтер.

Менее двух недель назад Уоллес призвал запретить на гонках NASCAR «флаг Конфедерации», заявив, что ему «не место в спорте». Серия прислушалась и запретила использовать на своих мероприятиях этот флаг, который для многих является символом американского Юга. В преддверии гонки в Алабаме прошли неофициальные акции протеста. В воскресенье на гонке Уоллес обнаружил у себя в гараже висельную петлю. NASCAR пообещала, что сделает все возможное, чтобы найти виновных и «отстранить их от спорта».

Позднее окружной прокурор Джей Таун сообщил, что его офис, ФБР и министерство юстиции изучают ситуацию.