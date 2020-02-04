В Москве отреставрируют фасады Дворца культуры ЗИЛ, вернув им исторический облик. Об этом 4 февраля сообщается на сайте столичной мэрии.

Проект реставрации согласовал департамент культурного наследия. Как заявил глава ведомства Алексей Емельянов, на наружных колоннах, стенах, террасах, а также лестницах, балконах и куполе обсерватории есть дефекты, которые предстоит устранить экспертам. В частности, речь идет о трещинах, сколах, отслоении штукатурки и коррозии. Таким образом, Дворцу культуры вернут облик периода 1931–1937 годов, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Дворец культуры ЗИЛ — это интересный образец архитектуры конструктивизма, удачно вписанный в современную жизнь города. Можно даже сказать, что сохранилась его историческая функция, и сегодня он также представляет собой актуальное культурное пространство», — приводит «Москва 24» слова Емельянова.

В ходе реконструкции планируется также воссоздать окна и витражные проемы здания. Для удобства маломобильных граждан установят пандусы. В вечернее время обновленные фасады будет украшать архитектурная подсветка. Контролировать ход ремонтных работ будет Мосгорнаследие.

В настоящее время Дворец культуры ЗИЛ является многофункциональным культурным центром. В нем проводят спектакли, мастер-классы, выставки, уточняет РИАМО.

В декабре 2019 года директор Политехнического музея на Новой площади в Москве Юлия Шахновская назвала дату открытия музея после реконструкции. По ее словам, открытие намечено на 12 декабря 2020 года.