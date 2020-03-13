Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении поставщиков, действия которых привели к дефициту масок в аптеках Удмуртии и росту цен. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказал журналистам начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

«Различными мерами, в том числе мерами принуждения, мы воздействуем на недобросовестных участников рынка. Три антимонопольных дела о картелях возбуждено: Петербург, Красноярск и Удмуртия. Удмуртия — свежая, мы еще не объявляли об этом», — приводит ТАСС слова Тенишева.

По информации удмуртского управления ФАС, несколько организаций, работающих под брендом «Планета здоровья», установили максимальную цену на медицинские маски во всей республике — 22 рубля за штуку.

В итоге, против данных компаний УФАС возбудило дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции («Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов»).

В то же время, антимонопольщики обратили внимание на тот факт, что сейчас в Удмуртии достаточное количество запасов медицинских масок, исходя из текущий эпидемиологической обстановки.

4 марта руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил о перебоях с поставками медицинских масок в регионах. Решение этой проблемы, по его словам, на контроле у Минпромторга и других органов правительства.

В тот же день правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных препаратов. Подобные ограничения, по замыслам чиновников, принимались с целью защиты интересов граждан РФ.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.