Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции против сервиса бронирования Booking.com. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 30 декабря, на сайте ведомства.

Отмечается, что дело было возбуждено 27 декабря из-за требования лучшей цены от отелей.

«Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — говорится в сообщении.

13 ноября представители Booking.com заявили, что цены на проживание в отелях, размещенных на сайте, устанавливают только их собственники, а не сам портал. За день до этого ФАС потребовала от сервиса исключить из договора с отелями требование гарантии самой низкой цены. Согласно этому пункту, участники договора обязаны поручиться, что сервис предложит своим пользователям самую низкую стоимость проживания.

В начале февраля член общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Игорь Артемьев заявил, что Booking.com, пользуясь своим монопольным положением, навязывает владельцам отелей политику паритета цен. По его словам, сервис предоставляет гарантию лучшей цены, при этом гостиница, с которой заключен контракт, не может изменять цену за номер ни на своем собственном сайте, ни на сайтах других онлайн-партнеров. Тогда общественная организация направила жалобу в ФАС с просьбой провести проверку.