Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о получении жалоб на изменение цен по широкому спектру товаров. Речь идет о гречке, сахаре, овощах и фруктах, рассказали в среду, 8 апреля, в пресс-службе ведомства.

«ФАС России получает жалобы на изменение цен по этим товарам», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения службы. Ведомство ведет ежедневный мониторинг цен на социально значимые группы товаров. Меры антимонопольного реагирования на выявляемые нарушения принимаются оперативно, добавили в ФАС.

Все из этих продовольственных товаров обращаются на рынках с развитой конкуренцией, и формирование цен на них осуществляется в том числе под влиянием спроса и предложения.

Запасы сахара и гречки позволяют покрыть спрос, объективных предпосылок для их подорожания нет, добавили в ФАС. Кратковременный рост цен на сахар связан с проблемами в логистике, показали внеплановые проверки участников рынка, указали в службе.

Накануне ФАС опровергла информацию о согласовании повышения цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай. 6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об отсутствии перебоев поставок в продуктовых магазинах.

По состоянию на 8 апреля в России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек вылечились. 63 пациента скончались.

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