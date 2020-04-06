Россияне стали жаловаться на подорожание лимонов, имбиря и чеснока. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

«В основном, эти жалобы касаются цен на данные товары, которые устанавливаются в небольших магазинах или на рынках», — приводит «РИА Новости» слова начальника управления контроля агропромышленного комплекса ведомства Анны Мирочиненко.

В службе отметили, что рост цен связан с ограничением поставок из-за рубежа и повышением спроса на фоне эпидемии коронавируса.

Мирочиненко также рассказала, что по состоянию на 1 апреля в таких торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга, как «Перекресток», «Пятерочка» и «Дикси» цена на лимоны была менее 145 рублей за кг, а в магазинах «ВкусВилл» и «Глобус» — от 230 до 899 рублей за кг. При этом в магазинах «Магнит» во всех российских регионах лимоны стоили менее 130 рублей за кг.

По словам Мирочиненко, цены на лимоны, чеснок и имбирь нормализуются после того как будут восстановлены их поставки из-за рубежа. На фоне эпидемии коронавируса спрос на эти продукты резко увеличился, а поставки — снизились в результате ограничений, введенных импортерами из-за угрозы распространения инфекции. Мирочиненко заверила, что повышение цен — это кратковременное явление.

27 марта глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ведомство выявило картельные соглашения на рынке гречневой крупы, в связи с чем цены на гречку в России резко выросли.

В тоже время для роста цен было несколько объективных факторов. Источником стал ажиотажный, ничем неоправданный спрос на гречку, заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут 27 марта.

Из-за распространения коронавируса россияне начали массово приобретать ряд товаров, в том числе гречневую крупу. Вице-премьер Юрий Борисов призвал граждан не паниковать и не скупать гречку и прочие продукты. По оценке вице-премьера Виктории Абрамченко, запасов этого товара только в одном Алтайском крае хватит на всю страну.

Вспышка инфекционного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию заболевания.

По состоянию на 6 апреля в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19, из них 954 — за последние сутки. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

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