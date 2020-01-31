Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России собирается проверить полученные обращения на рост цен медицинских масок и противовирусных препаратов в стране. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

«Антимонопольное ведомство получило несколько обращений, связанных с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Со своей стороны ФАС России проведёт соответствующую работу в рамках своих полномочий», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова поставила задачу ФАС мониторить цены на маски и лекарства и не допускать повышения их стоимости.

По ее словам, в России были зафиксированы два случая заболевания коронавирусом, в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая. Они находятся в стабильном состоянии и изолированы.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России. Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендовали всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать ВОЗ о случаях заражения.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

Китай выделил почти $9 млрд на борьбу с распространением инфекций. По мнению министерства финансов и комитета во вопросам здравоохранения, субсидии необходимо прежде всего распределить в сельских и городских общинах для профилактики таких инфекций, как новый коронавирус и вызываемая им пневмония.