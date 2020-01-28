На производителя противовирусного препарата «Арбидол» подали жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за рекламы на радио, в которой говорится об эффективности препарата против коронавируса. Данные заявления будут проверены на правдивость, сообщили в ведомстве 28 января.

«В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки», — сказала «РИА Новости» руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.

Рекламная кампания была запущена 26 января, пишет РБК. В ролике утверждается, что число заболевших «новым коронавирусом» в мире увеличивается, «риск заражения высок», а якобы по результатам исследования «Арбидол» активен даже против коронавируса».

Теперь управление ФАС готовит запросы, в том числе производителю препарата, для выяснения обстоятельств.

Ранее в этот день стало известно о госпитализации двух россиянок в Адыгее и Воронеже с подозрением на коронавирус.

Речь идет о новом виде коронавируса (2019-nCoV), вспышка которого была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. К 28 января СМИ сообщают о 4515 случаях заражения только в КНР, 106 человек скончались. Уже известно о нескольких случаях заболевания в ряде других стран, в том числе в Австралии, Канаде, США, Франции, Южной Корее и Японии.

Предположительно, болезнь распространилась через мясо змей, которое продавалось на рынке в Ухане. Китайские специалисты разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Однако врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что существует около 30 препаратов против данного коронавируса, 12 из которых применяются против ВИЧ-инфекции.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в РФ. Усилен контроль на приграничных пунктах и железных дорогах вблизи границы с Китаем. Рейсы из Уханя в Москву отменены. В Приморье уже получили тест-системы для выявления болезни.