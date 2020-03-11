Реклама «Арбидола», который был заявлен производителем как средство для лечения пневмонии COVID-19, выходит за пределы инструкции препарата. Такой вывод сделала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по результатам рассмотрения дела о рекламе «Арбидола» 10 марта.

Таким образом, ФАС применила в отношении препарата п. 6 ст. 24 ФЗ «О рекламе», однако в то же время с сняла обвинения в недостоверности информации, указанной в рекламном ролике.

В комиссии ФАС объяснили это решение тем, что, хотя в инструкции препарата указана его активность в отношении коронавируса, ассоциированного с ТОРС (тяжелый острый респираторный синдромом, англ. SARS — Severe Acute Respiratory Syndrome), к моменту выхода рекламного ролика 26 января официальное название пневмонии COVID- 2019 в инструкции к «Арбидолу» отсутствовало.

Расследование по делу о рекламе «Арбидола» как средства от коронавируса Федеральная антимонопольная служба начала 25 февраля. Из рекламы, распространявшейся в эфире радиостанций «Радио 7 на семи холмах», «Ретро FM», «Европа Плюс» и «Авторадио», следовало, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против коронавируса COVID-2019. При этом, по данным ФАС, специфических лекарств для лечения коронавируса не существует.

Эпидемия тяжелой пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

11 марта ученые предположили, что заболевание может переходить из активной формы в хроническую. Эта гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран.