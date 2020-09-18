Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила процедуру определения поставщика по объявленным в конце августа тендерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на аренду дорожных камер.

Речь идет о двух тендерах по аренде новых комплексов фиксации нарушений ПДД стоимостью 1,05 млрд и 4,9 млрд рублей. В общей сложности в рамках этих тендеров в 2021 году планируется установить 865 новых дорожных камер. Места их размещения определит ГИБДД. Контракт на аренду будет заключен на 5 лет, в течение которых подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер. По истечении срока аренды камеры перейдут в собственность ЦОДД.

Как пишет «Коммерсант», единственным участником обоих тендеров стала давно сотрудничающая с ЦОДД компания «Строй инвест проект» — ранее с ней уже заключили несколько контрактов на аренду и обслуживание дорожных камер в Москве. Эта компания на 100% принадлежит предпринимателю Андрею Морозову и входит в корпорацию «Строй инвест проект», которая производит камеры «Стрелка», дорожные знаки, табло и дорожные ограждения.

На днях аукционная комиссия приняла решение заключить контракты в рамках двух тендеров, но 16 сентября в ФАС поступила жалоба на оба тендера от самарской компании «Эффективные технологии», и ведомство приостановило обе закупки. В жалобах указано, что в материалах тендеров прописаны слишком детализированные требования к камерам, что сужает круг потенциальных поставщиков. По мнению гендиректора компании Семена Антонова, направившего жалобы, закон обязывает ЦОДД описывать в техзадании «функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара», но не внутреннюю конструкцию камеры или требования к ее кабелю.

В жалобе также указано, что ЦОДД намерен арендовать камеры, способные фиксировать разговоры водителей по мобильному телефону. При этом Антонов указывает, что в настоящее время на рынке нет камер с таким функционалом и необходимых для этого алгоритмов.

В московском ЦОДД и «Строй инвест проекте» не стади комментировать жалобу на тендеры. Эксперт по системам фотофиксации нарушений Григорий Шухман назвал ее обоснованной в части, связанной с требованиями к зарактеристикам камер. Шухман предположил, что техзадание готовилось под конкретную модель комплекса.

Отметим, что сейчас на московских улицах установлено свыше 2,6 тыс. камер, которые используются для фиксации нарушений ПДД, а также для поиска угнанных машин. В марте сообщалось о планах ГИБДД запустить в Москве тестирование камер «Строй инвест проекта», способных распознавать водителей, говорящих по телефону.