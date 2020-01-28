Граждане России стали направлять жалобы по поводу повышения тарифов сотовых операторов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведомство ожидает от компаний объяснений. Об этом 28 января рассказал заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин, передает «РИА Новости».

«Жалобы на повышение тарифов сотовыми операторами начали поступать в ФАС. Еще до их поступления, как только появилась первая информация, мы направили запросы операторам связи России», — отметил Голомолзин.

Он уточнил также, что срок предоставления объяснений — до 31 января.

13 января стало известно, что два российских оператора сотовой связи — «Мегафон» и «Выпелком» (торговая марка «Билайн») — повысят стоимость архивных тарифов. Тогда Голомолзин сообщил, что антимонопольный регулятор внимательно изучит обоснованность повышения цен, пишет «Газета.ру».

В компании «Мегафон» объяснили, что новые цены обусловлены ростом потребления услуг и не затронут большое количество абонентов. В свою очередь, представители «Вымпелкома» объяснили рост цен тратами компании на реализацию требований законодательства и развития инфраструктуры.

В декабре эксперты Content Review предсказали в 2020 году повышение тарифов мобильных операторов на 17–18%, в частности, из-за реализации требований «пакета Яровой», а также закона о суверенном Рунете, который начал действовать 1 ноября 2019 года и призван обеспечивать устойчивость Рунета в том случае, если глобальная инфраструктура отключится. Свод антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой», вступил в силу в России летом 2018 года. Он предусматривает хранение компаниями трафика в течение шести месяцев и предоставление их по запросу спецслужб.