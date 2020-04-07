Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышения цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.

В заявлении службы говорится, что производители и поставщики, заявившие о согласованном повышении цен, будут проверены. «ФАС России проверит производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен, на предмет нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении службы.

6 апреля исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал «Известиям», что предложения поставщиков товаров о постепенном росте цен в два этапа прошли проверку ФАС. По его словам, выросшие цены не могут быть оценены как спекулятивные.

Он объяснил, что самое существенное повышение цен предложено для консервированной продукции, кофе, чая и какао — на 20%. В основном они импортируются в РФ, и цена данных видов продовольствия за рубежом уже выросла пропорционально курсу доллара.

6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в продуктовых магазинах нет перебоев с поставками продуктов, несмотря на недавний всплеск спроса. В этот же день в ФАС рассказали о жалобах россиян на подорожание лимонов, имбиря и чеснока.

По состоянию на 7 апреля, в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились, 58 пациентов скончались.

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