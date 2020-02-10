Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 10 февраля, замглавы ведомства Андрей Цыганов в кулуарах конференции «Экономическая ситуация в России: тренды и прогнозы».

«Мне кажется, картельный сговор надо доказывать. Я бы на месте любого частного продавца в условиях ажиотажного спроса повысил цены. Для этого не надо сговариваться», — сказал он.

По его словам, регулятор фиксирует жалобы СМИ на подорожание некоторых продуктов из-за снижения импорта из Китая на фоне коронавируса.

Он напомнил, что в связи с распространением инфекции Россия закрыла пункты пропуска на Дальнем Востоке, в связи с чем приостановили в том числе и грузоперевозки. Цыганов добавил, что территориальные управления ФАС занимаются этим вопросом.

«На самом деле, это вполне объективная ситуация, потому что Сибирь и Дальний Восток в значительной степени зависят от китайских поставок, и если Москве в магазины зайти, то там тоже достаточно китайских продовольственных товаров, особенно то, что касается овощей и фруктов», — приводит его слова «РИА Новости».

Замглавы ведомства добавил, что расширение ограничений на импорт товаров из КНР может повлиять на цены, но если каждый участник цепочки будет вести «разумную политику», конечные потребители могут не заметить разницы.

4 февраля СМИ сообщили о росте оптовых цен на медицинские маски в России в несколько раз, а также перебоях с товаром в аптеках из-за коронавируса. Также сообщалась об увеличении спроса на противовирусные препараты.

Росздравнадзор запустил горячую линию, чтобы принимать обращения по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок. Депутаты фракции «Единая Россия» разработали законопроект, который исключает завышение цен в аптеках.

ФАС 7 февраля отметила сокращение запасов масок у оптовиков. Антимонопольная организация пригрозила штрафом до 15% от выручки продавцам и производителям таких масок, если обнаружит картельный сговор или злоупотребления доминирующим положением.

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала аптекам, которые завысят стоимость на противовирусные препараты и медицинские маски, проверки ФАС.

Кроме того, 7 февраля гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил на конференции «Где маржа», что коронавирус повлиял на мировые цены на продовольствие. «Вчера можно было продать пшеницу нового урожая российскую где-то по 200-201 доллар», — приводит его слова «РИА Новости». Эксперт напомнил, что 90% импорта капусты вне сезона поставляют из Китая, а также чеснок и красную свеклу.

Вспышка вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, произошла в городе Ухань в Китае конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным на 10 февраля, вирусом во всем мире заразились более 40 тыс. человек, погибли — 908. Сейчас в Китае в изоляции находятся 45 млн человек.