Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала завышение розничных цен на медицинские маски в 68 субъектах России.

Сложившаяся ситуация имеет все признаки «экономического мародерства», отметили в ведомстве.

«Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах Российской Федерации имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса. Публикации о том, что «ФАС не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски» не являются официальной позицией ведомства», — сообщается на сайте ФАС в понедельник, 10 февраля.

Ранее данный тезис в беседе с журналистами озвучил замглавы ведомства Андрей Цыганов. Он отметил, что «картельный сговор надо доказывать».

ФАС 7 февраля отметила сокращение запасов масок у оптовиков. Антимонопольная организация пригрозила штрафом до 15% от выручки продавцам и производителям таких масок, если обнаружит картельный сговор или злоупотребления доминирующим положением.

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала аптекам, которые завысят стоимость на противовирусные препараты и медицинские маски, проверки ФАС.

Вспышка вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, произошла в городе Ухань в Китае конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным на 10 февраля, вирусом во всем мире заразились более 40 тыс. человек, погибли — 908. Сейчас в Китае в изоляции находятся 45 млн человек.