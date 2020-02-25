Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала расследование рекламы противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что препарат эффективен даже против коронавируса. Об этом 25 февраля сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

ФАС возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства. Из рекламы, распространявшейся в эфире радиостанций «На семи холмах», «Ретро ФМ», «Европа Плюс» и «Авторадио», следовало, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против коронавируса COVID-2019. В то время как, по данным ведомства, лекарства, которые были бы эффективны при лечении, не найдены.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФАС, компания-производитель «Отисфарм» представила свои разъяснения по этой рекламе. Содержание ответа не разглашается.

Как отмечает «Газета.ру», дело будет рассмотрено 10 марта.

28 января в ФАС сообщили о жалобе, поступившей на производителя «Арбидола» из-за рекламы на радио, в которой говорится об эффективности препарата против коронавируса. Рекламная кампания была запущена 26 января.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля, общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. За пределами Китая зарегистрировано 2368 случаев в 33 странах. Число летальных исходов, включая Китай, — 2701, число выздоровевших — 27 681.