Кабинет министров дает Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору поручение пресекать попытки завышения цен на лекарства и защитные маски. Также власти просят аптечные сети не завышать цены, пользуясь ситуацией с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 31 января.

Также Голикова заявила, что план по предупреждению завоза коронавируса в Россию одобрен. В ближайшее время его представят главе правительства Михаилу Мишустину, передает «РИА Новости».

Ранее 31 января в России были зафиксированы два случая заболевания коронавирусом, в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая. Они находятся в стабильном состоянии и изолированы, риска распространения возбудителя нет, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

С 31 января Россия ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, вспышка которого зафиксирована в КНР.

Днем ранее Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

За день до этого стало известно, что прирост заболеваемости за прошедшие сутки составил 25,6% — это 1984 заразившихся. По последним данным, зафиксировано 9720 подтвержденных диагнозов, при этом наибольшее число заболевших приходится на провинцию Хубэй (5806 человек). Зарегистрировано 213 случаев летального исхода, более 9,5 тыс. подтвержденных диагнозов, 102 тыс. 427 человек находятся под наблюдением.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России. Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендовали всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать ВОЗ о случаях заражения.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.