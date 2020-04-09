Федеральная антимонопольная служа (ФАС) России проведет проверки информации касательно роста цен в магазинах. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба проведет проверки по информации о росте цен, представленной депутатами Государственной Думы в ходе встречи с Правительством, которая прошла 9 апреля. В связи с изменившейся экономической ситуацией ФАС России перешла на ежедневный мониторинг цен торговых сетей и несетевых магазинов», ― говорится в сообщении.

Также пресс-служба приводит слова замруководителя ведомства Андрея Цариковского, который рассказал о профиците зерна, муки и других продовольственных товаров в стране. При этом он подчеркнул, что любое отклонение цен на продукты в сторону повышения ― это повод для расследования.

Накануне ФАС сообщила о получении жалоб на изменение цен по широкому спектру товаров на фоне распространения коронавируса. Речь идет о гречке, сахаре, овощах и фруктах. Все из этих продовольственных товаров обращаются на рынках с развитой конкуренцией, и формирование цен на них осуществляется в том числе под влиянием спроса и предложения.

Запасы сахара и гречки позволяют покрыть спрос, объективных предпосылок для их подорожания нет, добавили в ФАС. Кратковременный рост цен на сахар связан с проблемами в логистике, показали внеплановые проверки участников рынка, указали в службе.

До этого ФАС опровергла информацию о согласовании повышения цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай. 6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об отсутствии перебоев поставок в продуктовых магазинах.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В настоящее время в России зафиксировано 10 131 случай заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 76 человек, а вылечились ― 698. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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