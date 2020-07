Это не попытка испортить настроение фанатам «Зенита» — они точно ни в чем не виноваты.

И не желание нарваться на обвинения в сравнении божьего дара с яичницей. Но две очень актуальные темы последнего времени вдруг сложились в параллель. Так бывает.

Просто так и напрашивается использовать прием молодого адвоката в исполнении Мэтью Макконахи в отличной экранизации романа Джона Гришэма «Время убивать». В романе и фильме судят темнокожего фермера за то, что застрелил двух белых парней, жестоко изнасиловавших и пытавшихся повесить его маленькую дочь. Адвокат Джек Брайгенс произносит перед присяжными речь и начинает ее так: «В этих юридических маневрах что-то потерялось, и это что-то — истина». А потом просит присяжных закрыть глаза и рассказывает им историю маленькой девочки, которая одним солнечным днем шла из магазина с покупками, и как двое парней жестоко над ней надругались. «А теперь представьте, что эта девочка — белая», — заключительная фраза звучит громче, чем выстрел обвиняемого Карла Ли Хейли в начале фильма.

В нашей истории нет жестоких преступлений против детей, хотя некоторые задержанные болельщики «Спартака» по уголовному обвинению в хулиганстве были несовершеннолетними. И все тут, слава богу, живы. Но истина у нас тоже где-то потерялась. Потерялась в этих юридических маневрах: есть ли основания заводить уголовное дело за сожжение небольшого арсенала пиротехники в безлюдном месте, а также будить рано утром подозреваемых и проводить у них обыски, изымать атрибутику и заставлять оправдываться за несовершенные преступления. Потерялась истина в той тишине, которая последовала после всех писем и от клуба, и от лиги в поддержку фанатов красно-белых.

И поэтому представьте. Твой клуб выигрывает чемпионство. Выигрывает его аж за четыре тура до конца. Такого тотального преимущества перед остальными в российском футболе в новейшей истории еще не было.

Утром перед матчем у молодого, импозантного и всеми любимого главного тренера клуба рождается внучка. И с трибун после финального свистка несется «Спасибо деду за победу!».

Счастливые фанаты начинают стекаться к аэропорту, куда вот-вот должен приземлиться рейс с триумфаторами. Они веселятся и ликуют, заряжают и, не дождавшись футболистов, потихоньку начинают палить пиротехнику. «Поберегите для встречи команды!» — журят молодых старшие.

Глубокая ночь. В городе спят и котята, и мышата. Но вот победители появляются из дверей, и все вокруг взрывается. Огни, дым над темной Невой, громкие чемпионские песни и, что уж греха таить, не всегда трезвые крики.

Их больше двух тысяч — этих радостных молодых людей, которые пришли сказать слова благодарности команде за второе «золото» подряд, за то, что теперь еще целый сезон они будут в полном праве кричать на выездных матчах (когда разрешат, конечно): «К вам приехал чемпион страны». И за чувство превосходства над болельщиками всех остальных клубов-неудачников.

Под самую сладостную для ушей любого болельщика и спортсмена песню We are the champions команда проходит в автобус сквозь огненный и ликующий коридор.

А теперь представьте, что это были болельщики «Спартака».

…Пока готовился текст, из Санкт-Петербурга пришло сообщение о том, что в городе задержали 11 фанатов «Зенита». Но, как говорится в заявлении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, задержали их «за мелкое хулиганство» (!) и привлекли «к административной ответственности» (!).