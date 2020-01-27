СПОРТ

Фанаты создали мемориал в честь Коби Брайанта возле «Стэйплс-центра»

22:02 27/01/2020

<br />

Неблагоприятные погодные условия – это первая версия причины катастрофы, в которой погиб один из самых известных баскетболистов в мире Коби Брайант. Тысячи поклонников баскетбольного клуба «Лейкерс» несут цветы и свечи в спортивный центр «Стейплс» в Лос-Анджелесе, передает телеканал «МИР 24». Вместе с болельщиками скорбят и лучшие спортсмены со всего мира. Среди них россияне – Александр Овечкин, Мария Шарапова и Андрей Кириленко, который много лет играл против Коби.

Коби Брайант закончил карьеру игрока в 2016-м. Уйдя из большого спорта, он основал свою академию баскетбола. Именно в нее он и летел на вертолете в это воскресенье. Вместе с Коби погибла и его 13-летняя дочь Джианна, которая мечтала стать не просто профессиональным игроком, а лучшим в Лиге, как и ее отец.

«Мне очень трудно выразить словами, как я отношусь к потере Коби Брайанта. Большинство людей запомнят Коби как великолепного спортсмена, который вдохновил целое поколение баскетболистов. Я всегда буду помнить его как человека, который был намного больше, чем спортсмен», – поделился баскетболист Карим Абдул-Джаббар.

«Он всегда горел: и на площадке, и в дружбе. Он каждый вечер зажигал на обоих концах площадки», – рассказал гольфист Тайгер Вудс.

Всю свою двадцатилетнюю профессиональную карьеру Коби посвятил лишь одной команде. Вместе с клубом из Лос-Анджелеса он пять раз становился чемпионом НБА, 18 раз принимал участие в матче всех звезд, а в составе сборной США дважды выигрывал олимпийские игры. За годы в баскетболе Брайант набрал более 33 с половиной тысяч очков, обойдя по этому показателю самого Майкла Джордана. Коби стал единственным игроком «Лейкерс», в честь которого из обращения в команде выведены сразу два игровых номера – 8 и 24. Брайант сам придумал себе прозвище – Черная мамба. Эта змея невероятно быстра и точна. Именно таким был Коби на баскетбольном паркете.



