На YouTube-канале Amazon Prime Video UK разместили трейлер научно-фантастического сериала «Утопия», который станет ремейком одноименного британского телешоу, выходившего в 2013 и 2014-х годах.

Поклонники комиксов находят в Сети странную книгу, в которой с точностью предсказаны все катаклизмы на Земле. Позже главные герои узнают о выходе второй части этого издания. Они объединяются, чтобы изучить новую книгу, так как в ней содержатся еще более страшные предсказания о будущих катастрофах, угрожающих человечеству.

Главные роли в «Утопии» исполнили: Джон Кьюсак, Рэйн Уилсон, Эшли Латроп, Дэн Берд, Джессика Рот, Десмин Боргес, Джейвон Уолтон и другие.

Сериал, созданный и спродюсированный американской писательницей Гиллиан Флинн, выйдет на стриминговой платформе Amazon 25 сентября.