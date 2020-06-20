Против болельщиков «Спартака», провожавших клубный автобус на матч в Тулу, завели уголовное дело за хулиганство. Признаки «уголовно-наказуемого деяния» правоохранительные органы углядели в том, что болельщики перекрыли пустынную улицу баннером минуты на полторы и пожгли пиротехнику вдали от людей и жилых домов. Первый после возобновления тур чемпионата России только начался, а уже случился второй скандал. Что происходит?

Болельщики «Спартака» решили красиво проводить свою команду на первый после перерыва матч с тульским «Арсеналом» — перегородили подъездную дорогу к стадиону на пару минут баннером, подымили пиротехникой, прокричали несколько поддерживающих зарядов. Автобус с игроками им приветливо посигналил и поехал себе дальше, потому что баннер с дороги быстро убрали. Но на следующее утро стало известно, что в полиции на них заведено уголовное дело за хулиганство.

Вот что говорится в официальном сообщении: «Следственной частью Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию. 19 июня 2020 года в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона «Открытие Арена», неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджег «фаеров» и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса. В ходе проведенной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния».

В сети есть видео тех самых проводов, где четко видно, что на дороге, кроме автобуса и машин сопровождения, других автомобилей нет, людей, кроме фанатов, тоже. Да, дымовая завеса мощная, но разве кто-то задохнулся или пострадал?

В эту пандемическую эпоху большинство фанатов не могут быть рядом с командой, и свою поддержку они пытаются выразить именно так — с пиротехникой, ярко, чтоб заметили, чтоб было красиво.

Вчера на клубной базе в Ватутинках болельщики ЦСКА тоже перекрыли такую же пустынную дорогую баннером, тоже жгли пиротехнику, они просто хотели сказать команде добрые слова перед матчем с «Зенитом». Они не смогут (как и спартаковцы) своим привычным числом поддержать команду на стадионе, они просто хотели сказать, что они все равно рядом и поддерживают.

Болельщики «Ростова» встречали свою «подростковую» команду из Сочи, пропуская клубный автобус через живой огненный коридор.

По всей Европе фанаты, которые не могут прийти на стадион из-за ограничений, приходят к стадионам, базам, автобусам, провожают команду, жгут пиротехнику. В Дрездене болельщики «Динамо» провожали игроков после карантина на первый матч.

В Неаполе после победи «Наполи» в Кубке Италии город полыхал пиротехникой всю ночь.

Будапешт «горел» на этой неделе, когда «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии.

В Париже рядом с Эйфелевой башней фанаты ПСЖ прощались с вратарем женской команды Катаржиной Киджинек, которая перешла в «Вольфсбург». Они пели ей песни, растягивали баннеры с благодарственными словами и… да, жгли. Мощно жгли.

А видели, что творилось в Измире, когда многие сотни выстроились вдоль трассы с пиротехникой и так отметили 95-летие местного клуба? Километры огня вдоль темного ночного моря. Километры!

Так что небольшая дымовая завеса в исполнении нескольких болельщиков «Спартака» в безлюдном месте — просто детские шалости. Но почему-то именно за это заводят уголовное дело. Что происходит? Это что-то личное?