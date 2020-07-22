Давид Манукян заявил в сети о расставании с Ольгой Бузовой. Неприятная новость крайне огорчила поклонников пары. Да и сам молодой человек рассказывал о случившемся со слезами на глазах. Манукян не обозначил причины, по которым их союз с теледивой распался, и многие поклонники Ольги начали предполагать, что инициатором расставания стала она, ведь сам Давид уже заводил разговоры о свадьбе.



Впрочем, многие пользователи сети скептически отнеслись к данному известию, так как доверия к этой парочке оставалось с каждым днем все меньше. Уж слишком много гуляло слухов о том, что Ольгу и Давида связывает исключительно желание взаимно попиариться, а об искренних чувствах между ними не шло и речи.



Появились предположения, что ребята просто банально отыграли свои роли, и весь их фиктивный роман подошел к логическому завершению. Однако остались и преданные фанаты Бузовой, которые пытаются поддержать свою любимицу во время «болезненного» разрыва отношений, а заодно и обвиняют Манукяна, который, по их разумению, якобы в чем-то там виноват.