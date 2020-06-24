Весь вчерашний день полицейские борцы с экстремизмом устраивали облавы на фанатов футбольного клуба «Спартак» в Москве. Массовые задержания были связаны с уголовным делом о хулиганстве из-за проводов команды на игру в Тулу (фанаты ненадолго перекрыли подъездную дорогу к домашнему стадиону). Фанаты говорят, что «задерживали всех подряд», даже тех, кого не было 19-го июня у «Открытия Арены». Один из таких случайных болельщиков красно-белых анонимно рассказал нам подробности визита оперативников.

— Сколько тебе лет? Чем занимаешься?

— Мне 18. Готовлюсь к ЕГЭ и поступлению в ВУЗ. Занимаюсь легкой атлетикой, как любитель.

— Как пришёл к футболу и почему болеешь за «Спартак»?

— Десять лет назад папа привёл меня в Черкизово, тогда ещё играли там. Так и увлекся. Позже, когда в Тушино построили стадион, стал уже один ездить на матчи. Сначала болел на обычных трибунах, потом попал на фанатскую, там с ребятами познакомился, стали общаться.

— Ты состоишь в какой-то группе?

— Да, как и многие мои ровесники, я участник группы «Болеем за «Спартак»… Если ты думаешь, что мы сутки напролёт дерёмся и готовим противоправные акции – это не так. Мы не нарушители, просто любим свою команду и поддерживаем её. В период пандемии, например, нами была организована акция «Борись и побеждай» — мы помогали и доставляли продукты ветеранам клуба, помогаем детским домам, семьям погибших болельщиков. Я – обычный болельщик. Внутри нашей группы нет никакого принуждения или обязанностей, никто нас не толкает на противоправный путь, все всё делают по зову сердца.

— Расскажи про события 19 июня. Как сообщество болельщиков готовилось к этому дню, к этой акции?

— Это первый матч после перерыва, и все были очень рады, несмотря на запрет посещения болельщиками игры в другом городе. Кто-то в соцсетях предложил зарядить команду, проводить и встретить. Что собственно было и сделано, я считаю без нарушения закона. Акцию положительно оценила и команда, и общественность.

— Были ли разговоры про баннер, пиротехнику, оружие?

— В нашей группе — нет, никто не знал, что вообще соберется около сотни человек. Никто не обсуждал ни баннер, ни что-то другое. Из нашей группы поехали около 10 человек от 16 до 19 лет, просто проводить команду. Для многих было сюрпризом, что будет баннер с нашим мотивационным девизом: «Победа или смерть!», что будут дымы, несколько петард и файер-шоу. Кроме наших ребят там были более взрослые участники из таких объединений болельщиков, как «Supporters Group», «Савёловское направление». Я в тот день не смог поехать туда, так как у меня были занятия с репетиторами по математике и обществознанию.

В тот же день в Интернете написали, что было возбуждено уголовное дело за хулиганство. Наши группы негодовали, люди были возмущены тем, что автобус с командой сопровождали полицейские, которые никак не отреагировали на якобы противоправные действия, никак не пытались пресечь, сделать замечание, да даже зафиксировать, а, наоборот сами, казалось, с удовольствием наблюдали за этим зрелищем.

На следующий день были задержаны трое ребят, один из которых из нашей группы – Даня. Это молодой парень, он ехал туда и даже не знал, что там будет. Следующие дни появлялась информация, что кого-то дёргали в органы, эти люди стали покидать общие беседы. Но самая массовая волна случилась вчера – были задержаны около 30 человек. Причём в основном это те люди, которых даже не было на «Открытии» в тот день!

— Кого-то из лидеров движения задержали?

— Заводила Алексей Гитара на тот момент уже был в ИВС. Про других известных болельщиков я не слышал, с обыском приходили к таким как я – молодым ребятам.

— Кто к тебе приходил и что было после визита полицейских?

— Это были на вид обычные полицейские и опера, как потом мне сказал адвокат – это были сотрудники подразделения «Э». Всего пять человек. У них был ордер на обыск. У меня забрали все средства связи и атрибутику – обычные красно-белые футболки болельщика с ромбом и игроком и наклейки. Сотрудники пытались найти, в какой одежде я был у стадиона, и подтверждения моего участия в акции в моём телефоне, не слушая мои доводы, что я в тот день был дома. Потом отвезли в управление к следователю на допрос.

Мне кажется, сотрудники сами до конца не понимали, что от них требуется. Меня спрашивали, кого я знаю, пытались выяснить организационные моменты, но я не располагаю такой информацией. Осмотрели мой телефон и несколько часов решали, отправлять ли меня в ИВС. В итоге я провёл в полиции 17 часов и меня просто отпустили.

— Какая сейчас атмосфера в кругах болельщиков?

— Много людей, к которым приходили домой, но их не было. Они напуганы. Многие возмущаются, тем, что происходит. Люди ничего не нарушали.

Комментарий адвоката Николая Егорова: «Сам факт возбуждения этого уголовного дела является возмутительным и абсурдным. Ребята организовали яркие проводы команды на матч, на который, в силу известных пандемических ограничений, попасть не могли.

Насколько мне известно, игрокам ФК «Спартак-Москва» подобный способ выражения поддержки понравился. Других зрителей акции не было.

Проводы команды на выездной матч – это распространенная практика не только в России, но и во всем мире. Как мне пояснили оперативные работники, дело возбуждено «по факту применения не установленного следствием оружия», при этом никто не смог ответить на вопрос какое именно было оружие (огнестрельное, холодное, ударного действия) и как оно применялось.

Если следствие под оружием подразумевает файеры, то по такой логике уголовное дело надо возбуждать после каждого матча с участием топ-команд.

Молодых людей, в том числе несовершеннолетних, задерживали спустя несколько дней после событий. Ранним утром в их квартиры пришли с обысками, изымали компьютерную технику и клубную атрибутику. Задерживались лица, которые даже не принимали участия в событиях 19 июня. Например, мой доверитель в тот день занимался с репетитором, готовясь к поступлению в институт. Но это не смутило сотрудников полиции, которые пытались обвинить его в организации хулиганских действий.

Для меня совершенно ясно, что состава преступления в событиях 19 июня у стадиона «Открытие-Арена» никакого нет. Видео произошедших событий можно легко найти в интернете и дать свою оценку. Массовые задержания в рамках данного конкретного уголовного дела – ни что иное, как оказание давления на всё движение болельщиков в России. Остаётся только понять – по чьей указке все это производится и какова итоговая цель.