После того как на болельщиков «Спартака» завели уголовное дело за то, что с помощью пиротехники проводили команду на выезд в Тулу, полиция успела задержать нескольких участников этой акции, среди которых оказался и заводящий красно-белых трибун — Алексей «Гитара». В фанатской среде считают, что эта история — продолжение войны, объявленной ультрас в конце прошлого года.

В пятницу, 19 июня, несколько активных болельщиков «Спартака» пришли к стадиону, чтобы проводить команду на игру с тульским «Арсеналом». Они перегородили подъездную дорогу баннером, прокричали заряды, зажгли пиротехнику, автобус с игроками приветственно посигналил им в ответ. Все действо не заняло и трех минут. Баннер убрали, автобус поехал дальше. За всем этим спокойно наблюдали полицейские из машин сопровождения.

Сразу после того, как фанаты покинули безлюдное (и это нужно подчеркнуть) место, туда приехали сотрудники правоохранительных органов — об этом сообщили многие телеграм-каналы. Они собрали «доказательства», использованные дымовые шашки, снимали с них отпечатки пальцев.

Утром в субботу, 20 июня, стало известно, что «следственной частью Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию. /…/ В ходе проведенной проверки в порядке ст. 144–145 УПК РФ, установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния».

Позднее телеграм-канал 112 сообщил, что были задержаны трое: Соколов Артем, Макаренко Максим и Грачев Даниил. Потом стало известно о задержании заводящего фанатской трибуны «Спартака» Алексея «Гитары».

Клуб моментально отреагировал на случившееся и выступил с обращением в поддержку фанатов: «Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку и просим правоохранительные органы отпустить задержанных». Игроки, в том числе капитан команды Георгий Джикия, предложили оплатить штрафы за своих болельщиков. Автор телеграм-канала «Друг народа» опубликовал заявление, что поможет пострадавшим бесплатной для них юридической помощью: «Вам будут предоставлены адвокаты, способные вас защищать, а не те, которых вам порекомендуют ласковые следователи. На них соглашаться не надо никогда, это добровольные помощники милиции». И все едины в своем непонимании, где полиция углядела «признаки уголовно-наказуемого деяния», ведь во время акции никто не пострадал.

Болельщики «Спартака» на своих форумах предполагают, что эта история — продолжение войны, начавшейся между властями и фанатами в конце прошлого года. Тогда фанатов задерживали по всей стране «за нецензурную брань и антиобщественное поведение», за то, что устроили проход болельщиков по городу, причем брали всех — и армейских фанатов, и спартаковских, и болельщиков «Зенита». Тогда же задержали, судили и приговорили к штрафу и запрету посещать футбольные матчи на полтора года другого заводящего «Спартака» — Валерия «Амиго».

В последнем туре перед зимним перерывом активные болельщики почти всех клубов РПЛ устроили акцию «Фанат — не преступник». Это была самая массовая акция в истории, которую поддержали фанатские движения — они просто покидали трибуны на определенной минуте матчей. Казалось, за зимний перерыв все забудется и утрясется, но после межсезонья случился очередной скандал: на матче «Динамо» — «Спартак» у фанатов отбирали футболки и баннеры с надписью «Фанат — не преступник», а потом и сами фанаты, уже заведенные, подрались в метро и на троллейбусной остановке.

Перерыв на пандемию оказался весьма кстати, он мог обнулить обостренные отношения фанатского сообщества с властью. Но оказалось, ничто не забыто. Война продолжается.