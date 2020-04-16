Российские вузы продолжают подготовку к новому учебному году и приемной кампании, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков 16 апреля.

Министр подчеркнул, что прием абитуриентов лежит не только в экономической, но и в социальной плоскости, поэтому система высшего образования готовится к приему новых студентов. Способ проведения приемной кампании обсуждается.

«Мы рассматриваем несколько сценариев, и базовый сценарий у нас завязан на сдачу ЕГЭ. <…> Посоветовались с большинством вузов, и многие из них выразили готовность осуществлять летний прием в основном с максимальным использованием разного рода онлайн-технологий и дистанционных технологий», — рассказал Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

В то же время онлайн-формат сложно применить в вузах творческих направлений. Для таких учебных заведений решение обсуждается.

Министр допустил, что следующий учебный год вузам придется начинать в дистанционном режиме. Однако разговоры о том, что ряду учебных заведений придется закрыться из-за кризиса на фоне пандемии, Фальков назвал преждевременными.

В конце марта Минобрнауки объявило о переносе вступительных испытаний в вузах из-за коронавируса. Предположительно, сдача экзаменов откладывается на 2–4 недели от привычных сроков, вместе со сдачей ЕГЭ. Тем не менее количество бюджетных мест сокращено не будет, заверяли в ведомстве.

В связи с распространением коронавируса высшие учебные заведения отправили студентов на каникулы с 28 марта до 5 апреля, а 6 апреля возобновили занятия, но в дистанционном режиме.

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