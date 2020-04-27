Сокращений сотрудников в российских научных институтах на фоне пандемии коронавируса не произойдет. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 27 апреля.

«Нет, мы не должны допустить каких-либо сокращений в научных институтах. Это не планируется, этого точно не будет», — ответил он на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в апреле в Роструд начали поступать жалобы от граждан, которых в период нерабочих дней работодатели лишили зарплаты и даже должности. В ведомстве напомнили, что существуют категории граждан, которых увольнять по сокращению запрещено. Все случаи жалоб будут проверены.

В период действия закона о нерабочих днях расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением срочных трудовых договоров. Сокращение трудового времени также возможно только по соглашению сторон.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить масштабы распространения коронавирусной инфекции.

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