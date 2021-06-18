Автомобили имеют свойство ломаться в самых неподходящих ситуациях. Основной и главной причиной, для вызова эвакуатора, станут поломки, аварийные ситуации и неисправности в автомобиле.

Факторы

Эвакуатор www.evakuator.company вызывают в любое время года на место аварийной остановки транспорта. Основными причинами для этого могут послужить такие факторы:

Авария; прокол колеса; неисправность мотора; поломка ходовой части; не качественное топливо.

Эвакуатор так же вызывают на место остановки автомобиля, если машину нельзя буксировать по ряду причин связанных с поломкой коробки передач или других основных узлов. Услугами службы эвакуации машин можно воспользоваться, если вышли из строя фары или габаритные огни в тёмное время суток.

Особенности

При вызове машины на место аварии следует учитывать её габариты. При заказе эвакуатора следует указать оператору марку своей машины, для того что бы избежать недоразумений при её транспортировке. Полезными так же окажутся для него сведения о характере поломок в автомобиле и место его нахождения. Современные эвакуаторы имеют высокую производительность и могут транспортировать технику любых габаритов.

Разновидности

Различают несколько типов эвакуаторов. Они бывают:

с площадкой стационарного типа;

с выдвижной платформой;

с краном-манипулятором.

Стационарные эвакуаторы оснащены мощной лебёдкой, имеют подкатные тележки, просты и надёжны в эксплуатации. Такой транспорт обычно используют для перевозки машин после аварии с деформированным кузовом и повреждёнными колёсами.

Машина-эвакуатор с выдвижной площадкой имеет высокую надёжность, безопасность и прочность. Его конструкция позволяет быстро производить погрузку аварийных машин с заблокированными колёсами и низким дорожным просветом.

Автомобили, для эвакуации, машин с кранами-манипуляторами могут транспортировать не только легковые автомобили, но и более габаритную технику с серьёзными поломками. С помощью крана-эвакуатора можно достать и поместить на платформу автомобиль, который угодил в яму, съехал с дорожного полотна или попал в кювет.