Как сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн, риск развития некоторых видов онкологии повышается в 30 раз на фоне курения, а употребление алкоголя еще больше увеличивает эти цифры.

рак

— Смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки, — отметил врач.

По его словам, если человек бросил курить, то его организм сможет восстановиться только через десять лет.

Что касается генетики, что этот фактор обуславливает только 15% онкологических заболеваний. А вот мутации, связанные с образом жизни и возрастом, имеют гораздо большее значение, отмечает медик. Так, с 65-летнего возраста каждые пять лет количество клеточных мутаций, которые не способен сдерживать иммунитет, увеличивается на 10%.

Медики не раз обращали внимание, что риск развития рака увеличивает курение и лишний вес. Избавление от вредной привычки и лишних килограммов послужит дополнительной страховкой.

Самым распространенным видом онкозаболевания в России в прошлом году стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак легких. Если брать структуру смертности, то на первом месте — рак легких, на втором — желудка, на третьем — ободочной кишки.