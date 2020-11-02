По словам доктора биологических наук Сергея Нетесова, есть фактор, который помогает существенно снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Речь пойдет об очках.

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Ссылаясь на исследование китайских ученых, Нетесов отмечает, что люди, которые носят очки, оказываются в числе зараженных в пять раз реже, чем остальные. По его словам, именно в КНР жители предпочитают носить очки в случае проблем со зрением, а линзы там непопулярны.

В России же, напротив, большинство носит линзы, причем иногда без острой на то необходимости. Возможно, дело в климате — в холода и сырость очки запотевают, в отличие от линз. Кстати, особенно много жалоб на запотевание очков появилось, когда люди надели защитные маски. Располагайте очки не под, а над краем маски (особенно самодельной), это позволит материалу плотнее прилегать к лицу.

По словам ученого, среди коронавирусных пациентов оказалось только 10 процентов очкариков. Он напоминает основные каналы заражения — нос и глаза.

Как отметил инфекционист Евгений Тимаков, в России пик по COVID-19 ожидается не ранее, чем через месяц, а количество новых заражений может достичь 22 000 в сутки. За минувшие сутки в России зафиксировали 18 257 новых случаев коронавируса.

Медик напоминают, что очень важно носить маски, обрабатывать руки и соблюдать социальную дистанцию.