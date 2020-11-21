Есть фактор, который увеличивает риск смерти от коронавирусной инфекции в 12 раз, сообщили в Минздраве. Речь идёт о сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ).

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ССЗ являются главной причиной смерти в мире, и 85% таких смертей происходит в результате сердечного приступа и инсульта.

У пациентов с ССЗ вероятность осложнений резко повышается. Таких больных госпитализируют чаще других в шесть раз.

Еще одно доказательство того, что сердечники хуже остальных переносят ковид, можно найти в статистике. Так, в начале нынешнего года в нашей стране отмечалось снижение смертности больных с проблемными сосудами и сердцем, а в июне этот показатель стал увеличиваться, то есть спустя два месяца с момента начала пандемии.

Большинство ССЗ можно предотвратить, избавившись от вредных привычек. Ожирение, гиподинамия тоже чрезвычайно вредит сердцу и сосудам.

В группе риска по коронавирусу также находятся люди с лишним весом и те, кто страдает сахарным диабетом.

Как сообщалось ранее, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов считает, что людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует отказаться от путешествий в пандемию. Что касается заболеваний, то это сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, ожирение.

Основатель Microsoft Билл Гейтс пообещал больше плохих новостей о коронавирусе в ближайшие 6-8 месяцев. По его словам, зимой вирус распространяется быстрее, ведь из-за холодов мы проводим много времени в помещении.