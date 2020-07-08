Компания Facebook заявила в среду, что ликвидировала сеть аккаунтов, предположительно связанных с окружением президента Бразилии Жаира Болсонару, включая двух его сыновей.

Под ликвидацию за «скоординированное неаутентичное поведение» попали 35 личных аккаунтов в Facebook, 14 страниц, 1 группа и 38 аккаунтов в Instagram. У закрытых аккаунтов в Facebook было 883 тысячи подписчиков, еще более 917 тысяч нашлось у аккаунтов в Instagram.

«Хотя люди, скрывающиеся за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию друг с другом, наше расследование установило связи с лицами, связанными с Социал-либеральной партией и некоторыми сотрудниками в офисах Андерсона Мораеса, Аланы Пассос, Эдуардо, Флавио и Жаира Болсонару», — говорится в заявлении сети.

Страницы «маскировались под новостные СМИ» и размещали новости и объявления о событиях, касающихся местной политики, критики политической оппозиции, СМИ и журналистов. Также темой аккаунтов была эпидемия коронавируса.

В среду Facebook закрыл также сеть аккаунтов в Канаде и Эквадоре, которые занимались «обработкой» аудитории в Сальвадоре, Аргентине, Уругвае, Венесуэле, Эквадоре и Чили.