Американская компания Facebook удалила видео с аккаунта президента США Дональда Трампа, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе, сообщает телеканал NBC News.

Ранее Facebook заявлял, что будет бороться с распространением ложной информации о новом коронавирусе и обещал удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями.

Как отмечает телеканал, со страницы Трампа был удалено видео с фрагментом его интервью телеканалу Fox News, во время которого президент США заявил, что дети «практически невосприимчивы к COVID-19».

«В этом видео содержатся ложные заявления, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики касательно содержащей вред дезинформации о COVID», — приводит телеканал слова представителя Facebook.

Телеканал подчеркивает, что это первый раз, когда Facebook удаляет пост Трампа из-за дезинформации о COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 696 тысяч человек скончались.