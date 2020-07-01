Компания Facebook во вторник сообщила о закрытии сотен аккаунтов, групп и страниц, связанных с правыми экстремистами, причастными к беспорядкам в США.

По сообщению компании, речь идет о праворадикальном движении Boogaloo, активисты которого проявили себя во время массовых протестов в последнее время.

Компания сообщает, что запрещенный контент, который нарушает правила компании, был размещен на 220 учетных записях Facebook и 95 учетных записей Instagram и на десятках страниц и групп. В Facebook посчитали, что записи представляли «реальную угрозу» для общественной безопасности, поскольку они «активно пропагандируют насилие в отношении гражданских лиц, правоохранительных органов, правительственных чиновников и учреждений». Для этих целей Boogaloo вербовали последователей через упомянутые соцсети для насильственных целей.

Параллельно Facebook закрыла еще около 500 аккаунтов, которые не были связаны с Boogaloo, но на которых размещался «аналогичный контент», восхваляющий или поддерживающий это движение.

Активисты движения Boogaloo, название которого подразумевает вторую гражданскую войну в США, ранее были замечены в ряде инцидентов, связанных в том числе с нападением на полицейских. Они являются сторонниками свободного оборота оружия. Однако как таковой организации Boogaloo не существует, как нет и единого органа управления, четкой идеологии или плана действий.