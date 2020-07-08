Компания Facebook заявила в среду, что ликвидировала сеть аккаунтов, связанных с осужденным Роджером Стоуном — другом и бывшим неформальным советником Дональда Трампа.

Более 100 страниц, связанных со Стоуном и активных с выборов 2016 года, были удалены за «скоординированную неаутентичную деятельность».

В частности, по данным Facebook, Стоун использовал фальшивые аккаунты и другие средства для манипуляции информацией на платформе. Кроме того, он привлекал внимание к некоторым заявлениям WikiLeaks, сообщила компания, не уточнив, считает ли это чем-то предосудительным.

В числе 104 страниц Facebook и четырех страниц в Instagram были и личные аккаунты Стоуна — их удалили, поскольку сочли, что они связаны с «неаутентичной деятельностью».

Ранее Стоун был приговорен к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за воспрепятствование суду, он должен в скором времени начать отбывать срок в тюрьме.