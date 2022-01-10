Любая мебель, будь она домашней или офисной, должна быть привлекательной, удобной, эргономичной и долговечной. Что же является залогом идеального мебельного гарнитура? Качественные материалы, используемые в производстве, точные габариты, которые позволяют выглядеть изделию гармонично в комнате любой конфигурации и размера. Соответствовать этим критериям может только мебель на заказ.

Мебель по индивидуальным замерам — выгодное решение

Заказать недорого мебельный гарнитур можно напрямую у производителя. В таком случае клиенту не придется переплачивать: все услуги выполняются изготовителем без участия посредников.

Покупателю также не придется обращаться в несколько мест, мебельные компании занимаются всеми этапами производства, начиная от снятия замеров, заканчивая установкой и сервисным обслуживанием.

Как определиться с типом и дизайном мебельного гарнитура

Мебель на заказ выполняется строго по пожеланиям клиента. Ее размер и конфигурация выбирается исходя из формы комнаты, расположения двери, окна. Так, типами планировки мебели являются:

линейная,

двухлинейная,

П-образная,

угловая.

Стилистическое решение остается за заказчиком, а профессиональные дизайнеры рисуют портрет будущей мебели согласно правилам гармоничного оформления комнаты в выбранном варианте стиля. Это может быть мебель классическая, модерн, индастриал, кантри и прочее.

Этапы производства

После обращения в компанию, изготовление мебели включает в себя несколько этапов. К ним относят:

Выезд замерщика, который выполняет замеры комнаты. Выбор дизайна мебели, используемого материала, фурнитуры. Утверждение сроков реализации проекта. В это время клиенту сообщается стоимость проекта. Производство изделия. К нему приступают сразу после предыдущих этапов и уточнения всех деталей с клиентом. Доставка, сборка и установка мебели.

Производитель на все свои изделия дает гарантию.

Мебельная фабрика LeConfort выполняет изготовление мебели под заказ ( https://leconfortfactory.net/ ). Процесс включает в себя полный цикл услуг, от снятия замеров, до послепродажного сервисного обслуживания. В своем производстве компания использует исключительно качественные ДСП и ДВП, покрытия, комплектующие, фурнитуру.

Мебель от производителя полностью соответствует пожеланиям клиента, обладает долговечностью, функциональностью, привлекательным внешним видом.

Из чего складывается цена мебели

Изготовление мебели на заказ обойдется покупателю дешевле, чем приобретение уже готового мебельного гарнитура. Помимо прочего, такая мебель идеально впишется в габариты комнаты.

Стоимость изделия будет зависеть не только от размеров изделия, но и от вида используемого материала и конструкционной сложности гарнитура. Варьировать ценой можно за счет вида фурнитуры, вида материалов каркаса.

Услуги LeConfort

Мебельная фабрика Киева занимается изготовлением отдельных элементов мебели и целостных гарнитуров для ванных комнат, залов, кухонь, спален, гардеробных. Под заказ выполняется мебель в офисы: столы, стулья, шкафы, полки, перегородки. Опытные мебельщики компании выполняют распил, кромкование и фрезеровку.

В штат компании входят квалифицированные замерщики, сборщики и даже грузчики. Дизайнеры фабрики помогают клиентам определиться со стилем будущей мебели, грамотно воплощая их пожелания согласно последним тенденциям модных дизайнерских идей.

Преимущества мебели на заказ от LeConfort

Изделия компании не только красивые и эргономичные, но и функциональные. Клиенты отмечают удобство, практичность и долговечность мебели от производителя. Фирма закупает комплектующие, материалы и фурнитуру у мировых брендов, в высоком качестве изделий которых сомневаться не приходится.

Услуги LeConfort ( https://leconfortfactory.net/ ) отличаются не только приемлемой ценой, но и другими преимуществами. Основными из них являются:

Быстрый цикл производства.

Бесплатные замеры.

Гарантированный учет пожеланий клиента.

Возможность выбора самой разной конфигурации мебели, стиля гарнитура.

Применение в производстве новейших технологий, построение 3-D модели будущего проекта.

Сервисное обслуживание после монтажа.

Скидки, акционные предложения, подарки постоянным клиентам.

Заказать изготовление мебели можно на страницах соцсетей или по контактному телефону, указанному на сайте компании. Доставка осуществляется по Киеву и области точно в обговоренное время. Мебель на заказ от LeConfort украсит интерьер любого дома.