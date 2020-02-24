СПОРТ

Ежик Спайки стал талисманом ЧМ-2021 по хоккею

14:56 24/02/2020

В Беларуси утвердили официального талисмана ЧМ-2021 по хоккею. Им стал ежик по имени Спайки, передает ТАСС.

«Мы хотели сделать символ чемпионата любимчиком всех болельщиков и тех, кто равнодушен к игре, еж – наш герой. Проецируя его характер и свойства на хоккейную площадку, мы увидели, что образ ежа очень хорошо подходит для обеих наших сборных: трудолюбивые, быстрые, ловкие, способные в нужный момент дать отпор на спортивной арене», – рассказал директор креативного агентства Никита Устинович.

Всего на звание главного символа турнира претендовало более ста работ. В состав жюри вошли четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис и руководитель оргкомитета турнира в ЛР Эдгарс Бунцис.

Напомним, Беларусь и Латвия получили право совместного проведения ЧМ по хоккею на конгрессе ИИХФ в мае 2017 года.



