Россия в 2019 году вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы, вновь оказавшись на девятой строчке, первое место по количеству прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на территории России заняла Германия, говорится в ежегодном исследовании "Инвестиционная привлекательности стран Европы. Россия, 2019" международной консалтинговой компании EY, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование показало, что прошлый год стал для Европы одним из наиболее удачных по объему привлеченных ПИИ: зарубежные инвесторы вложили средства в 6412 новых проектов в 47 странах, это на 0,9% больше, чем годом ранее. "На территории России в 2019 году зарубежные инвесторы вложили средства в 191 проект. Этот показатель позволил России сохранить девятое место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран. По сравнению с 2018 годом количество ПИИ в нашей стране сократилось на 9%", — отмечают в EY.

Общий показатель количества проектов прямых иностранных инвестиций в Россию все еще остается высоким относительно прошлых лет. Тенденция уменьшения количества ПИИ в 2019 году также объясняется высокой активностью предыдущих лет на фоне общего замедления экономического роста в мире и продолжающихся санкций. В то же время 55% европейских стран, принявших участие в исследовании, также показали отрицательную динамику, а общее количество проектов ПИИ в Европе выросло меньше, чем на один процент.

Лидеры рейтинга

Рост ПИИ в Европе в основном объясняется существенным увеличением проектов прямых иностранных инвестиций во Франции, которая в 2019 году стала лидером по количеству ПИИ в Европе — на ее долю пришлось 1197 новых проектов, что на 17% больше, чем годом ранее. Несмотря на неопределенность в связи с Brexit, на 5% выросли объемы ПИИ в Великобритании, которая заняла вторую строчку с 1109 новыми проектами. На третьей строчке оказалась Германия (971 проект).

За ними с четвертого по восьмое место занимают Испания (486 проектов), Бельгия (267 проектов), Нидерланды (255 проектов), Польша (200) и Ирландия, где число проектов составило 191, снизившись на 7%. Замыкает топ-10 Турция с 176 проектами.

Общеевропейская динамика была довольно скромной. Это обусловлено усилением напряженности в международных торговых отношениях, неопределенностью вокруг Brexit, а также незначительными темпами экономического роста, отмечают авторы исследования.

Кто инвестирует в Россию

Первое место по количеству ПИИ на территории России заняла Германия, этот показатель вырос на 50% по сравнению с 2018 годом и составил 36 проектов. "Это один из самых высоких результатов за все время проведения исследования. Стоит отметить, что на протяжении всего периода проведения исследования Германия всегда входила в число наиболее активных иностранных инвесторов на территории России", — указывают в EY.

Второе место разделили между собой Китай и Франция, каждая страна вложила средства в 22 проекта. Количество проектов из Китая по сравнению с 2018 годом выросло на 16%, а из Франции — на 69%. Франция восстанавливает свои позиции одного из главных инвесторов в российскую экономику. Китай также продолжает постепенно увеличивать количество инвестиционных проектов в России после резкого сокращения на 59% в 2018 году.

В 2019 году США опустились на четвертое место, тогда как в 2018 году стали лидером по количеству ПИИ в России. Количество американских ПИИ уменьшилось на 61% и составило 20 проектов против 33 в 2018 году. "Рост числа проектов в 2018 году объясняется адаптацией к условиям санкций и пониманием того, что это новая реальность. Поэтому инвесторы стали приспосабливаться к ней и в 2018 году реализовали проекты, которые до этого были временно отложенные из-за введения ограничений", — объясняют эксперты.

В 2018 году доля иностранных инвесторов из Европы в рейтинге составляла 48%, а в 2019 году она увеличилась до 60% в основном за счет снижения количества ПИИ из США, Японии и Южной Кореи и роста активности Германии и Франции.

Жизнь после COVID-19

В EY отмечают, что во всем мире компаниям пришлось пересмотреть свои инвестиционные планы в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть. EY также провела исследование среди 131 европейской компании, из которого стало известно, что 10% проектов ПИИ в Европе отменены, еще 25% заморожены, 51% инвесторов собирается несколько урезать плановые объемы ПИИ на 2020 год, а 15% ожидают существенных сокращений.

«Несмотря на то, что Россия почувствовала на себе влияние экономического кризиса, связанного с пандемией и падением цен на нефть, ранее начатые проекты по-прежнему реализуются, происходит заключение новых сделок. В мае 2020 года мы провели анализ всех сделок, которые состоялись в 2019: 34% проектов ПИИ уже находятся в стадии завершения, 65% имеют подтверждения в продолжении реализации в этом году, и только 1% пока не подтвержден. Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными», — подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

Эксперты уверены, что из-за кризиса изменится и сам подход к инвестициям. Согласно результатам исследования, в посткоронавирусном мире определяющее влияние на инвестиционные решения будут оказывать следующие три мегатренда: ускорение технологических изменений, нацеленных на облегчение доступа клиентов к продуктам и услугам и снижение затрат, повышенное внимание к проблемам изменения климата и устойчивого развития и реструктуризация цепочек поставок и пересмотр приоритетов в части закупок в странах дальнего и ближнего зарубежья и в своей стране.