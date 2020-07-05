Нынешний губернатор Токио Юрико Коикэ лидирует на выборах главы японской столицы, свидетельствуют обнародованные телеканалом NHK данные exit-poll.

За кресло губернатора в этот раз боролись 22 кандидата. Кроме Коикэ наиболее яркие из них — бывший адвокат Кэндзи Уцуномия, Тайсукэ Оно – его поддерживает партия «Ниппон исин-но кай» (Ассоциация обновления Японии) и Такаси Татибана, организовавший собственную партию под говорящим названием «Партия защиты народа от NHK (японская общественная телерадиовещательная корпорация – ред.)».

По данным телеканала, Коикэ лидирует с 60% голосов. За ней, без уточнения числа проголосовавших, идет Кэндзи Уцуномия, на третьем месте — Тайсукэ Оно.

«Я приложу максимальные усилия, чтобы оправдать возложенное на меня доверие в ходе второго срока на посту губернатора», — заявила Коикэ в эфире японского телевидения после объявления результатов exit-polls.

Глава столицы Японии затронула и проблему вокруг распространения коронавируса. По ее словам, сейчас «важное время для подготовки ко второй волне» и принятия решительных действий.

В этот раз правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто не стала выдвигать своих кандидатов, продемонстрировав, что не станет бороться против Коикэ. Четыре года назад ей, тогда состоявшей в ЛДП, грозили наказаниями вплоть до исключения из своих рядов за то, что она собралась выдвигаться на выборы параллельно с официальным кандидатом от партии. За это время гибкость и решительность губернатора, новаторские приемы, в частности, при борьбе с коронавирусом, завоевали ей такую популярность, что у правящей партии не осталось иного выбора, кроме как предложить ей свою поддержку.

По данным избирательной комиссии, явка на выборах губернатора Токио по состоянию на 18.00 по местному времени (12.00 мск), составила 33,5%, что примерно на 3 процентных пункта меньше аналогичного показателя на выборах 2016 года. Данный показатель не учитывает проголосовавших досрочно.