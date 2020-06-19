Евротройка внесла качественные изменения в проект резолюции по Ирану в МАГАТЭ с учетом российских замечаний, но очень велика вероятность, что с принятием резолюции ситуация еще больше осложнится, заявил в пятницу постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране.

«Мы заметили качественные изменения в проекте резолюции, внесенном Великобританией, Германией и Францией. Признательны им за учет ряда российских замечаний. Вместе с тем проведенный нами всеобъемлющий тщательный анализ ситуации подвел к выводу, что принятие любой резолюции СУ по этому вопросу не принесет позитивного результата. Напротив, очень велика вероятность того, что ситуация еще больше осложнится», — заявил постпред, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.

Ульянов также указал на один из главных принципов медицинской этики — «не навреди», который, по его мнению, применим и к работе МАГАТЭ по гарантийной проблематике. «Осуществление гарантий призвано укреплять режим ядерного нераспространения, а не наоборот», — подчеркнул дипломат.