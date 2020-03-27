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Европейский парламент одобрил предложенные Еврокомиссией меры по борьбе с эпидемией нового коронавируса. Голосование по данному вопросу было практически единогласным: лишь один депутат выступил против, ещё четверо воздержались.

Большинство — 683 депутата — проголосовали за выделение рекордного по масштабу пакета инвестиций и антикризисных мер на поддержку европейской экономики. Его размер составит €37 млрд, сообщает Politico.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидеры ведущих государств Евросоюза заявили о необходимости сбора средств на поддержку пострадавшей от пандемии COVID-19 экономики и призвали создать для этого первый в истории механизм общеевропейских займов. Полученные таким образом средства направят на финансирование программ, смягчающих экономический ущерб от пандемии.

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