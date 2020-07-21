Европейский союз считает опасными угрозы военного вмешательства в ливийский конфликт и призывает прекратить «призывы к действиям» со стороны региональных сил, говорится в опубликованном во вторник письменном заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Призывы к действиям со стороны региональных игроков в ливийском конфликте должны прекратиться. Угрозы прибегнуть к военному вмешательству опасны», — говорится в заявлении.

По мнению ЕС, такие действия могут усугубить прямую конфронтацию между ливийцами и привести к дальнейшей эскалации. «Единственный адекватный ответ в интересах Ливии и ливийцев, всего региона заключается в активизации коллективных усилий по поиску политического решения на основе переговоров», — отмечается в документе.

Ранее депутаты египетского парламента единогласно одобрили возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами Египта на западном направлении. Согласно конституции Египта, президент страны может объявить войну или направить египетские войска на выполнение боевой задачи за пределами страны после получения согласия парламента.

Действующий на востоке Ливии парламент — Палата представителей – в ночь на 14 июля разрешил египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также он отмечал, что любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь легитимно согласно международному праву. По словам ас-Сиси, «красной чертой» для продвижения поддерживающих Правительство национального согласия войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживаетТурция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.