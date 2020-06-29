Совет Евросоюза продлил секторальные санкции против России, принятые в 2014 году из-за событий на Украине.
Ограничения будут действовать до 31 января 2021 года.
Отмечается, что решение продлить санкции приняли после «последней оценки выполнения минских соглашений».
«Поскольку полная реализация (соглашений. — Прим. ред.) еще не завершена, лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против России», — говорится в заявлении ЕС.
Евросоюз ввел санкции против ряда российских и крымских политиков и чиновников 17 марта 2014 года на фоне событий на востоке Украины и в Крыму.
После референдума на полуострове ЕС расширил санкционный список.
В июле 2014 года там перешли от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний к ограничениям против целых секторов экономики.
Под санкциями ЕС сейчас находятся 175 лиц и 44 организации.