Европейский центробанк (ЕЦБ) фактически попросил правительства стран-членов раскошелиться и увеличить бюджетные расходы ради спасения экономики еврозоны, пишет Bloomberg.

Ожидается, что регулятор в ближайшее время нарастит программу количественного смягчения (QE), в рамках которой будет скупать государственные облигации у банков, а также еще больше снизит ставки, предоставив таким образом банковской системе дополнительную ликвидность для выдачи кредитов. Об этом недавно заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Однако только монетарных мер будет недостаточно для полноценного стимулирования экономики, отмечают финансисты. ЕЦБ рассчитывает, что национальные правительства воспользуются возможностью и нарастят бюджетные траты, что позволит смягчить падение или вовсе обеспечить рост ВВП.

Вторая волна пандемии коронавируса оказалась неожиданной для правительств многих стран, которые рассчитывали в скором времени свернуть программы помощи в виде субсидий и льготных кредитов гражданам и компаниям. Однако теперь потребуются новые вливания.

При этом возможности для дополнительных расходов все еще остаются ограниченными. Власти стран-членов пока не могли окончательно договориться о создании единого фонда восстановления, наполняемого за счет заимствований от имени Еврокомиссии. Неясными остаются и перспективы формирования рекордного по объему единого бюджета ЕС в размере 1,8 триллиона евро. Не все участники готовы обеспечить необходимые взносы.

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