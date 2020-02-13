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Словенский футболист поделился с журналистами впечатлениями от Москвы

Больше всего полузащитника ЦСКА Яку Бийола, по его же словам, поразила чистота улиц в столице России. Спортсмен живет в нашей стране с 2018 года. Эмоции, накопленные за это время, он выразил в беседе с корреспондентом «Чемпионата»:

«Кажется, что в центре города ни соринки нет», – рассказал футболист. И отметил, что не видел подобного ни в одной столице мира.

Бийол стал защитником в ЦСКА полтора года назад. В этом сезоне он провел 17 матчей в российской премьер-лиге. За указанный период словенец забил один гол и отдал одну результативную передачу.