Крещенских морозов не будет на всей европейской части России, сообщил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в столичном регионе в предстоящие выходные температура будет чуть ниже нуля.

«Крещенских морозов не будет. В выходные дни температура в Москве и области будет заметно ниже, чем на рабочей неделе. В крещенскую ночь — минус 3-5, а днем — тоже отрицательные температуры», — цитирует метеоролога «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что с субботы, 18 января, погодой будет управлять антициклон.

«Крещенская ночь будет лунная, звездная и штилевая (ветра не ожидаем значительного). Крещенских морозов на всей территории России не будет. Бежать и ехать за морозами некуда на европейской территории», — сказал он.

Ранее, 15 января, Вильфанд сообщил, что большую часть России в ближайшие пять дней будет ждать отклонение от климатической нормы на 12 градусов.