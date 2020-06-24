Европейские страны, входящие в Совет Безопасности ООН, заявили, что аннексия Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан повлечет за собой последствия для их отношений с Тель-Авивом, а сама аннексия Европой признана не будет.

Заявление сделали действующие члены СБ и европейские страны, которые займут кресла в Совете в 2021 году. В их числе: Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Эстония, Ирландия, Норвегия.

«В соответствии с нашими обязательствами и обязанностями в рамках международного права, аннексия будет иметь последствия для наших тесных отношений с Израилем и не будет признана нами», — сказано в заявлении по итогам заседания СБ ООН по теме ближневосточного урегулирования.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках «сделки века». По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.

Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.